«Донбасс Арену» будет котролировать «умный дом»

Новый стадион Донецка «Донбасс Арена» будет контролироваться системой автоматизированного управления зданием (BMS), которая в обиходе более известна под названием «умный дом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, эта технология полностью соответствует стандартам, выдвигаемым УЕФА к сооружениям категории «Элит», к которым будет принадлежать стадион.

Прежде всего, система BMS позволит обеспечить максимальную безопасность зрителей и полный мониторинг всех инженерных систем, находящихся на «Донбасс Арене». А значит, даст возможность полностью контролировать системы жизнеобеспечения сооружения.

В частности, «умный дом» включает в себя мониторинг и управление лифтами, системами вентиляции, электроснабжения стадиона от городских подстанций и внутренних дизельных генераторов, кондиционирования и отопления. С помощью этой технологии можно ежеминутно следить за состоянием высоковольтного оборудования, внутреннего и наружного освещения, систем холодного и горячего водоснабжения и канализации.

Кроме того, BMS позволяет контролировать системы безопасности и контроля доступа, охранную сигнализацию и видеонаблюдение, инженерные системы и оборудование по уходу за футбольным полем, а также системы противопожарной безопасности и многое другое.

Полученные с помощью этой технологии данные будут обрабатываться с помощью нескольких сотен специальных промышленных контролёров (programmable logic controller) - компьютеров в особом промышленном исполнении. «Сердцем» всей системы станет помещение диспетчерской, куда будет стекаться информация в виде так называемых мнемосхем на экранах большеформатных мониторов.

Управлять всей этой техникой и обрабатывать полученные данные будет специальная диспетчерская служба, которую в ближайшее время создадут на «Донбасс Арене». Как заверили в пресс-службе, состоять она будет исключительно из высококвалифицированных инженеров.