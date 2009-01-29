Васюник: олимпийские базы нужно готовить по примеру объектов ЧЕ-12

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК считает, что подготовка тренировочных баз для олимпийцев должна осуществляться ПО опыту подготовки объектов к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины, такое мнение И.ВАСЮНИК высказал 27 января на заседании Оргкомитета по подготовке спортсменов к Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм, Всемирным универсиадам, чемпионатам мира и Европы.

“Мы имеем успешный опыт, в хорошем смысле, навязанный нам УЕФА, в контексте подготовки объектов Евро-2012. И по этому примеру мы должны определить олимпийские объекты и начать их так самореализовывать”, – сказал И. ВАСЮНИК.

По его словам, украинская власть уже годами говорит о ненадлежащей, неудовлетворительной системе подготовки тренировочных баз, однако до сих пор кардинальных изменений не чувствуется.

По решению Оргкомитета, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта в ближайшее время должно определить перечень центров олимпийской подготовки для первоочередной их реконструкции.