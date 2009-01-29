Одесский облсовет утвердил целевую программу подготовки к Евро-2012

Одесский областной совет утвердил бюджет города на 2009 год в объеме 2,2 млрд. грн. и целевую программу подготовки к проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этих документов проголосовало большинство депутатов.

«Объем бюджета за период доработки проекта решения облсовета, отклоненного на предыдущем пленарном заседании январской сессии не изменился, - отметила в своем докладе начальник финансового управления облгосадминистрации Марина ЗИНЧЕНКО, - поскольку остается неизменным финансовый ресурс, который отвечает показателям развития Одесщины в текущем году».

Что касается объема средств на подготовку Евро-2012, то из госбюджета их выделено 437 млн. грн., а в бюджетом области предусмотрено 95,6 млн. грн. Согласно целевой программе, на строительство и реконструкцию стадионов планируется потратить 510 млн. грн., возведение тренировочных баз обойдется в 93,2 млн. грн. Еще 395,8 млн. грн. предусмотрено вложить в создание современных систем общественного транспорта и 192,3 млн. грн. - на подготовку отельной базы.

Принявший участие в работе сессии первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ позитивно оценил деятельность депутатского корпуса Одесской области, в том числе в ходе подготовки бюджета текущего года.