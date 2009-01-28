Лавринович: Одесса имеет реальные шансы принять Евро-2012

Верховная Рада Украины поможет руководству Одессы в решении актуальных проблем подготовки к проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, «которые потребуют вмешательства центральной власти».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ на встрече с мэром Одессы Эдуардом ГУРВИЦЕМ.

«Одесса - в числе приоритетных городов в этом вопросе, имеющих реальные шансы принять Евро-2012, - отметил первый вице-спикер. - Это тот город, который может привлечь внимание не только возможностями приема участников и гостей предстоящего чемпионата Европы по футболу, но и развитой туристической и отельной инфраструктурой, красотой архитектуры центральной части города».

По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, «чтобы успешно справиться с программой подготовки к Евро-2012, муниципальной власти придется уделить особое внимание вопросам развития спортивных объектов и транспортных развязок».

В свою очередь, мэр Одессы поинформировал первого заместителя председателя ВР о перспективах развития города, подготовке к реконструкции Одесского международного аэропорта.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу затягивания руководством Министерства обороны сроков передачи в коммунальную собственность города стадиона «СКА», А.ЛАВРИНОВИЧ высказал удивление по поводу устроенной волокиты с учетом того, что «судебные процессы завершены, и стадион по праву принадлежит городу».

«Не могу понять, чем при этом руководствуются чиновники ведомства, блокируя передачу стадиона города», - добавил первый вице-спикер, отметив при этом, что «это скорее вопрос к министру обороны и премьер-министру, почему они не делают необходимые шаги, а если делают – вопреки воле закона и воле одесситов».