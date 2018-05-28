”Не футболом единым”. Взгляд на евротурнир через призму туристических возможностей Киевщины

Не только футболом будут жить участники и гости финала Евро-2012, который уже без сомнения пройдет в Украине и Польше. Как утверждают причастные к этому событию люди, собственно самого футбола в турнире около 10%, но это важнейшая его часть. А вот среди остальных 90% главное место занимает организация свободного времени болельщиков.

Именно самые пылкие почитатели футбола, которые приедут в украинские города насладиться игрой любимых команд, и станут первооткрывателями Украины для сотен тысяч своих соотечественников. По прогнозам Министерства культуры и туризма, на матчи Евро-2012 к нам приедут более 800 тыс. болельщиков. В то же время, просмотр футбольного действа будет занимать лишь 1-2 часа. Опосля кто-то сразу вернется домой, но большинство останутся в ожидании следующего спортивного поединка. А это день или два, на протяжении которых себя нужно куда-то деть, чем-то занять. И такой случай нужно использовать, чтобы познакомить иностранных гостей с культурой и историей нашей страны, происхождением украинского народа и его традициями.

Наибольшая ответственность в этом смысле возлагается на Киев, где пройдет финальный матч турнира и где дольше всего будут оставаться футбольные фаны. Здесь выбор широк, ведь сам город богат выдающимися и известными далеко за пределами страны историческими достопримечательностями. Столица уже сейчас предлагает гостям ряд туристических маршрутов с посещением таких жемчужин, как Золотые Ворота, София Киевская, Михайловский Златоверхий монастырь и Киево-Печерская Лавра. Туристов также неизменно поражают мифические чудовища Дома с химерами архитектора Городецкого и величие 500-сот тонной Родины-матери, которая возвышается на днепровских холмах на 102 метра.

Но не только Киевом история этой земли и ограничивается. Сам регион Среднего Поднепровья был заселен много тысяч лет потому назад и земля Киевщины еще скрывает очень много тайн. Попробуем хотя бы немного заглянуть под загадочную завесу этого края.

В первую очередь здесь нужно обратить внимание на Трипольскую культуру, вернее ее остатки, обнаруженные вблизи с.Триполье более столетия назад. Это комплекс вещественных остатков апофеоза Аратты, древней земледельческой цивилизации, на 2 тыс. лет старшей Египетской и на 1 тыс. - за Китайскую.

Что известно о ней рядовому украинцу? Или ничего, или очень мало, потому что даже коллеги-журналисты из столицы удивлялись услышанному о достижениях трипольцев. Но именно Трипольская цивилизация может считаться первоисточником не только украинской нации, но и всего индоевропейского сообщества белой расы.

Нигде в мире нет феномена, который хоть немного приближался бы к уровню идейной, духовной и художественной мощи, созданной предками украинцев на нашей земле.

Судите сами. Это земледельческое государство занимало пространство от Черного моря и Дуная до Польши, охватывая территорию нынешних Молдовы, Румынии и других государств. Как свидетельствуют археологические находки, оно существовала непрерывно 3,5 тыс. лет - от 2 200 годов до Рождества Христова до 5 700 годов до Р.Х и именно украинцы являются его потомками сегодня. Именно эта цивилизация дала миру первое колесо (доказательство пролежало в земле 6,5 тыс. лет.), первого одомашненного коня (запрягли 8 тыс. лет. Потому назад) и 12 хлебопашеских злаков (3 пшеницы, ячмень, рожь, горох и т.п.). У трипольцев уже были зачатки пиктографической письменности, а жили они, как и сейчас в наших селах, в мазаных хатах, побеленных и расписанных. У них были наибольшими в мире, на то время, города-гиганты (найдены города на 430 га с населением около 20 тыс. человек и на 320 га с 15 тыс. людей).

И самое главное, что пережило тисячелетия, – неземной красоты керамика, равной которой нет в мире, не было и не будет.

Именно трипольцы первыми поклонялись сакральному первоисточнику – Праматери всего Сущего, которую постигли (изобразили) еще во времена мамонтов и которая пришла к нам десятками тысяч статуэток их цивилизации. Мы и сегодня наблюдаем сотни изображений Праматери на писанках, вышиванках и резьбе на скрынях уже наших бабушек.

Доказательства всего выше сказанного можно увидеть в первом и пока единственному в мире недавно открытом частном историко-археологическом музее “Прадавняя Аратта – Украина” в Триполье. Здесь собранно свыше 2 тыс. уникальных предметов, которые связывают трипольскую цивилизацию с настоящим временем.

Когда попадаешь в музей, где рядом с трипольскими вещами можно увидеть предметы украинского употребления ХІХ века в чрезвычайно органическом с ними сочетании, будто оказываешься в другом измерении и переносишься на 7 тыс. лет назад – стоишь в трипольской горнице, которая удивительно напоминает украинскую, имеет такую же печь, изобретение трипольцев, тот же дидух в углу, такие же миски, горшки и такие похожие с трипольскими орнаменты на одежде и рушныках. Именно рисунки на найденной керамике свидетельствуют о происхождении тысяч знаков и символов от знаков Солнца – Сварги (Свастики) и Креста к знаку Инь-Янь, который незаслуженно приписывается дальневосточным народам (в Трипольской культуре он на 3 тыс. лет старший).

Рядом с Трипольем находятся свидетельства другой исторической достопримечательности - так называемые Змиевые валы. Сегодняшние остатки невыразительных земляных насыпей, расположенные почти по всей лесостепной Украине, когда-то были мощным и сложным укреплением – сплошные валы высотой 10-15 м, шириной основы до 20 м, на деревянном каркасе, в некоторых местах со рвом до 2-3 м (и нам еще удивляться Китайской стене!). За легендой, их проорал Змий, который постоянно нападал на жителей Поднепровья, пока Кирилло Кожумьяка не поборол его и не запряг в плуг. Земля, вивернутая из бороны, проораной Змием, и образовала огромные насыпи-валы, которые люди назвали Змиевыми.

Считается, что высокие насыпи большой длины выполняли роль сплошных заграждений и были эффективными средствами защиты оседлого населения от степных кочевников. То, что угроза шла из степи, подтверждает конструкция валов и общая направленность их линий – валы веером расходятся с севера на юг и юго-восток, образовывая параллельные линии.

Когда эти сооружения были построены – неизвестно, нужны дополнительные исследования. Историки долгое время считали, что эти укрепления сведены во времена Киевской Руси, но есть много подтверждений относительно их старшего возраста. В частности, во времена Руси возникновение Змиевых валов уже имело вид легенды.

Сегодня выделяют 11 групп этих достопримечательностей, но Змиевые валы Киевщины – наибольшая система укреплений на правом берегу Днепра, которая и сегодня сохранилась в хорошем состоянии. Местами валы достигают 15 м высоты и десятков километров в длину.

Теперь о временах более близких. Одной из уникальных достопримечательностей отечественной архитектуры есть Свято-Покровская церковь в с.Пархомовка, освященная в 1907 г., известная своими мозаичными композициями "Покрова" и "Спас Нерукотворный", выполненными за эскизами выдающегося художника Николая Рериха. Церковь в Пархомовке стала загадкой для исследователей, потому что в ее росписи вплетаются несовмещаемые стили - античные, языческие и византийские мотивы. Архитектурные приемы романской западной школы здесь своеобразно переплелись с подходами зодчих древнего Новгорода - храм имеет базилическую структуру, средний неф выделяется своей высотой и шириной, а вход в здание отмечается высокой колокольней. К южной стороне церкви примыкает небольшой придел, миниатюрные формы которого подчеркивают величие основного объема.

И еще один интересный факт. В разгар перестройки потомки большого Рериха обратились к руководству СССР с просьбой позволить посетить Пархомовку. Церковь на то время была запущена, использовалась в качестве зернохранилища, но отказать в Москве не могли. В храме начался ударный ремонт, прежний вид был почти возобновлен, но Рерихи передумали ехать сюда и реконструкция так же быстро свернулась.

Сегодня же, как и 100 лет назад, церковь действует, хотя и имеет много “бытовых” хлопот (средств на завершение ремонта не хватает).

Без сомнения, внимание туристов привлечет и созданный свыше 200 лет тому назад Дендрологический парк “Александрия” в Белой Церкви – один из наилучших образцов пейзажного парка в стиле романтизма не только в Украине, но и в Европе.

До сегодняшнего дня здесь сохранились колоннада “Луна”, которое четко воспроизводит шепот человека, архитектурная композиция “Руины”, “Китайский мостик”, функционируют декоративные водоемы и водопады.

“Александрия” – единственный в государстве дендропарк, который вошел в программу подготовки Евро-2012 и должен получить бюджетные средства на реставрацию. К турниру здесь планируют возобновить несколько павильонов и произвести косметический ремонт – убрать лишние кустарники, установить скамьи, освещение и тому подобное.

Это лишь несколько наиболее интересных мест Киевщины менее чем за 100 км. от столицы (как определенно УЕФА), которые удалось осмотреть в течение одного дня и без специальной подготовки. Конечно, специальные туристические маршруты существенно расширят географию. Ведь в этот раз вне поля зрения остались Добраничивская стоянка первобытных людей в Яготинском районе, Переяславский заповедник истории и архитектуры, археологические и природные достопримечательности Трахтемирова, украинской Швейцарии.

Культурные ценности можно по праву считать главным достижением нации, а проведение Евро-2012 в Украине важно еще и как своеобразный ключ, который открывает гостям нашу культуру. Потому говоря о подготовке к чемпионату, важно говорить о готовности не только того или другого спортивного объекта, или гостиницы, магистрали, аэропорта, но и в большой мере о том, какие культурные, художественные, туристические объекты мы сможем показать гостям. Поэтому все, что происходит вокруг футбола, тоже имеет большое значение.

И еще одно. Мы хорошо знаем историю Египетской и Китайской цивилизаций, захватываемся их пирамидами, Большими стенами и другими достижениями. Сотни тысяч туристов ежегодно едут посмотреть на эти чудеса. Но и Украина имеет величественное и еще до сих пор таинственное прошлое, которое не уступает Египту и Китаю, а даже преобладает их.

Доказательства этого есть, но они известны лишь узкому кругу специалистов и энтузиастов, которые сейчас преимущественно по собственной инициативе изучают древнейшее прошлое Украины. Если этим людям оказать необходимую помощь со стороны государства, создать, например, музейный комплекс, положить начало бренду “Трипольская цивилизация” – Украина точно станет центром туризма и без любых объявлений “Года туризма” или других подобных громких, но мало эффективных проектов. Сейчас же исследователи говорят об отсутствии государственной поддержки и добавляют “хорошо, что хоть не мешают”.

Сегодня же большинство достижений пращуров украинского народа скрыты от сторонних глаз – разбросанные по частным коллекциям и местечкам, доехать к которым существующими дорогами большой подвиг.

И в завершение хочу вернуться к теме трипольцев словами из стихотворения Бориса Олийныка:

"Ми тут жили ще до часів потопу. Наш корінь у земну вростає вісь. І перше, ніж учити нас, Європо, На себе ліпше збоку подивись.

Ти нас назвала хутором пихато. Облиш: твій усміх нам не допече, Бо ми тоді вже побілили Хату, Як ти іще не вийшла із печер."

Согласитесь, очень метко.

PS. Журналистский пресс-тур “Золотым кольцом Киевщины” организован и проведен Фондом возрождения культурной среды Киева, Министерством культуры и туризма и Госслужбой курортов и туризма при поддержке комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма.

Фото УНИАН.

Валерий Момот