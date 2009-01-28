Украина сегодня отчитается перед УЕФА о прогрессе в подготовке к Евро-2012

Украина сегодня отчитается перед Наблюдательным советом УЕФА о прогрессе в подготовке к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министр Украины Ивана ВАСЮНИКА.

В сегодняшнем заседании Наблюдательного совета УЕФА, который состоится в Ньоне (Швейцария), будут принимать участие вице-премьер И.ВАСЮНИК и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС. Именно они и представят УЕФА отчет о выполненной работе по подготовке Украины к Евро-2012 за последние полтора месяца.