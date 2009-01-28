Во Львове ожидают генсека УЕФА и президента ФФУ

Генеральный секретарь УЕФА Девид ТЕЙЛОР и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС 4-5 февраля посетят Львовщину с официальным визитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской ОДА, ссылаясь на предварительную информацию, поступившую в облгосадминистрацию.

Предусматривается, что представительская делегация посетит международный аэропорт «Львов», где ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы и пассажирского терминала аэропорта.

Гостям также продемонстрируют здание львовского железнодорожного вокзала.

Д.ТЕЙЛОР и Г.СУРКИС также намереваются осмотреть строительство нового стадиона к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь УЕФА Д.ТЕЙЛОР и президент ФФУ Г.СУРКИС 2 февраля должны посетить с инспекционной поездкой Харьковскую область.