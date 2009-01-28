Гданьск установил веб-камеру с видом на строительство стадиона

В польском Гданьске установлена веб-камера с видом на строительство стадиона для проведения матчей Чемпионата Европы по футболу, который в 2012 году должны совместно провести Польша и Украина.

Об этом УНИАН сообщили в компании PL2012, которая координирует подготовку Польши к проведению чемпионата.

Гданьск стал четвертым городом после Кракова, Варшавы и Вроцлава, который установил такую веб-камеру.

В Гданьске, как и в других городах, все изображения с камеры будут архивироваться, что позволит позднее на их основе создать короткие фильмы о темпах строительства стадиона.

На данном этапе на месте строительства проводится замена почвы, которая должна стать надежной основой для сооружения спортивной арены. Земельные работы выполняет фирма WAKOZ, которая также готовила место для строительства Вроцлавского стадиона.

Посмотреть на строительство стадиона Гданьска можно здесь: http://www.2012.org.pl/cities/gdansk/camcorder

Как сообщал УНИАН, первым установил веб-камеру Краков, который является одним из двух резервных городов-организаторов Евро-2012 вместе с Хожовым. Следующими стали Варшава и Вроцлав. В ближайшее время будут установлены веб-камеры на месте строительства стадионов в Познани и в Хожове.