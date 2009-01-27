На подготовку Харьковщины к ЧЕ-12 в 2008 г. потрачено почти 1,2 млрд.

На выполнение задач и мероприятий Государственной и областной целевых программ по подготовке Харьковской области к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в прошлом году всего потрачено 1 млрд. 200 млн. грн., что на 7% больше, чем предусмотрено этими документами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня информировал начальник управления ОГА по координации подготовки к Евро-2012 Алексей ТОКАР.

В то же время он отметил, что в прошлом году из 21 задачи, которые вошли в эти программы, финансирование осуществлялось лишь по 11 из-за отсутствия государственных средств. Однако недофинансирование из госбюджета, отметил А.ТОКАР, было компенсировано средствами местных бюджетов, а также за счет других источников, что позволило освоить даже больше средств, чем планировалось в 2008 году.

В частности, объем финансирования стадиона "Металлист" в прошлом году составил 78,2 млн. грн., в т.ч. за счет государственной целевой субвенции – 20 млн. грн., из областного бюджета – 43,2 млн. грн., субвенции из городского бюджета Харькова – 15 млн. грн. Таким образом, вместо предусмотренных в начале года Госпрограммой 38 млн. грн. на строительство и реконструкцию главной спортивной арены города поступило вдвое больше средств.

Также вдвое больше запланированного потрачено футбольным клубом "Металлист" на реконструкцию своей учебно-тренировочной базы - 19,4 млн. грн.

Значительно выше прогнозных объемов освоено средств на строительстве международного аэропорта "Харьков". На реконструкции аэровокзального комплекса выполнено работ на сумму 14,3 млн. грн., выделенных его арендатором ООО "Нью Системс АМ". На реконструкцию аэродрома из госбюджета, как и планировалось, поступило 1,6 млн. грн.

С опережением темпов осуществлялось выполнение мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом железных дорог, - вместо предусмотренных областной программой 131 млн. грн. было потрачено 327,72 млн. грн. Так, СТГО "Южная железная дорога" в 2008 году приобрела электропоезд переменного тока на сумму 34,87 млн. грн., пассажирских вагонов - на 179,75 млн. грн. и шесть рельсовых автобусов на 94,52 млн. грн. На общую сумму 18,58 млн. грн. выполнены работы по реконструкции ряда вокзалов и пассажирских платформ и павильонов.

Задача по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования (междугородное сообщение) была профинансирована в размере 198,4 млн. грн. Большинство этих средств пошло на строительство автодороги Р-51 Харьков - Красноград - Перещепино (Новомосковск) протяженностью 128,2 км, которая в августе прошлого года была введена в эксплуатацию.

В облгосадминистрации отдельно отмечают непоступление в полном объеме из госбюджета средств на строительство Харьковского метрополитена. Вместо предусмотренных 74,6 млн. грн. поступило лишь 54,5 млн. грн.

С другой стороны, хотя Госпрограммой в начале 2008 года не предусматривалось строительство, реконструкция и переоснащение действующих гостиниц инвесторами и владельцами на выполнение этой задачи было предоставлено более 300 млн. грн.

Свои задачи выполнили и энергетики - АК "Харьковэнерго" осуществило строительство, реконструкцию и ремонт электроподстанций на сумму 25,2 млн. грн.

Согласно региональной программке в полном объеме (13,6 млн. грн.) за счет средств местных бюджетов осуществлен капитальный ремонт медицинских учреждений, которые вошли в нее.

Также в полном объеме были выполнены необходимые работы по реставрации и ремонту зданий театров и музеев, продолжена реконструкция Харьковской областной филармонии. В 2008 году на эти цели потрачено 26 млн. грн., что значительно выше, чем предусматривалось Госпрограммой, в т.ч. субвенции из государственного бюджета – 21 млн. грн., из областного – 5 млн. грн.