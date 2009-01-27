На ”Олимпийском” ежемесячно будет проводиться День открытых дверей

На национальном спортивном комплексе "Олимпийский" ежемесячно будет проводиться День открытых дверей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, такое решение было принято сегодня на очередном заседании штаба по реконструкции и строительству НСК "Олимпийский". Совещание совместно провели министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО и президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Петр ШИЛЮК.

В заседании штаба приняли участие представители министерства, ГП "НСК "Олимпийский", АО ХК "Киевгорстрой", архитектурного бюро "Ю.Серегин" и ряда строительных компаний, которые выполняют работы по реконструкции стадиона.

Во время совещания рассматривался вопрос организации работы с целью максимальной координации действий между министерством, дирекцией НСК "Олимпийский", генеральным подрядчиком, генеральным проектировщиком, консультантами и другими организациями, принимающими участие в реконструкции стадиона.

Кроме текущих, оперативных вопросов выполнения строительно-монтажных работ, на заседании также был рассмотрен вопрос организации бесперебойного финансирования работ по реконструкции НСК "Олимпийский".

По результатам совещания Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что участники совещания приняли решение проводить раз в месяц День открытых дверей на НСК "Олимпийский". В этот день все желающие, журналисты, народные депутаты, представители общественных организаций будут иметь возможность побывать на стадионе во время строительства и ознакомиться с ходом реконструкции.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что все работы по реконструкции НСК "Олимпийский" проходят четко в соответствии с графиком работ, который утвержден и постоянно контролируется УЕФА.

Как напомнили в пресс-службе Минсемьи, штаб по реконструкции и строительству НСК "Олимпийский" работает в постоянном режиме.

Строительно-монтажные работы выполняются на четырех участках спортивного комплекса. В чаше стадиона завершается установка конструкций фундамента трибун нижнего яруса. На юге и востоке стадиона продолжаются работы по возведению подпорных стен. В направлении Троицкой площади ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Продолжается обустройство бытового городка для строителей.

На сегодня к работам задействованы около 700 рабочих и 150 единиц строительной техники.