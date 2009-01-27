МЧС к Евро-2012 откроет 11 новых пожарных депо

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций к Евро-2012 откроет 11 новых пожарных депо в городах, которые будут принимать чемпионат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра МЧС Валерий ТРЕТЬЯКОВ на пресс-конференции.

По его словам, планируется построить 5 новых депо в Киеве, 3 - в Харькове, 2 - в Одессе и одно - в Днепропетровске.

Всего на эти цели предусмотрено 670 млн. грн.

Кроме этого, в Киеве городская власть выступила с инициативой построить за собственные средства еще два пожарных депо.

В.ТРЕТЬЯКОВ также сообщил, что в Днепропетровске, Одессе и Харькове уже начаты работы, в частности, выделены земельные участки. Относительно Киева, по его словам, здесь работы проводятся медленно, поэтому МЧС обратилось к КГГА с просьбой ускорить вопрос выделения земельного участка.

Относительно личного состава новых подразделений, то, по словам В.ТРЕТЬЯКОВА, в новые пожарные депо будет проводиться набор нового персонала. По его словам, у МЧС не будет проблемы с подготовкой кадров – в каждом областном центре осуществляется подготовка рядового состава и в государстве еще есть 4 высших учебных заведения.

Кроме того, В.ТРЕТЬЯКОВ отметил, что в прошлом году на строительство новых пожарных депо было потрачено 8 млн. грн., из которых 3 млн. грн., - на проекты и 5 млн. грн. - на закупку новых автомобилей.

В.ТРЕТЬЯКОВ сообщил, что из предусмотренных 670 млн. грн. 280 млн. потратят на строительство, а 390 млн. - на закупку новой техники.