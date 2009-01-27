Львовяне выразят свое виденье реконструкции стадиона СКИФ

С 23 января до 25 февраля проходит общественное обсуждение реконструкции стадиона комплексно-спортивной базы Львовского государственного университета физической культуры СКИФ, который должен стать тренировочным полем к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, львовяне могут выразить свое виденье и внести предложения и замечания относительно реконструкции стадиона, возведения основных объектов и обустройства близлежащей территории.

В рамках обсуждения 23 февраля состоятся общественные слушания проекта реконструкции, которую планируют проводить в соответствии с требованиями УЕФА.

В проекте, в частности, предусмотрено устроить восемь легкоатлетических дорожек, построить новые крытые (на 3,6 тыс. мест) и открытые (до 5 тыс. мест) трибуны и корпус общего назначения со встроенным паркингом. Также для обслуживания команд запланирован отдельный корпус с соответствующими помещениями.

На футбольном поле планируют выполнить необходимые работы по дренажу, освещению и укладке нового спортивного газона. Также предусматриваются секторы для токательного ядра, прыжков в высоту и длину, поскольку на стадионе будут тренироваться к олимпийским играм олимпийцы области.

Как отметили в городском совете, предложения (замечания) общественности к проекту реконструкции стадиона должны быть обоснованные, а также содержать ссылки на положение соответствующих законодательных и других нормативно-правовых актов, государственных стандартов, норм и правил.

Как сообщал УНИАН, средства на реконструкцию стадиона Скиф выделяются из государственного бюджета Украины.