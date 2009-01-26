Украинский и польский профсоюзы за соблюдение условий труда на объектах Евро-2012

Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Украины и Профсоюз «ZZ Budowlani» (Польша) сегодня подписали меморандум к украинскому и польскому правительствам, УЕФА, работодателям Украины и Польши с целью обеспечить реализацию трудовых прав и интересов работников, которые задействованы на строительстве объектов к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины Василий ЯНЬШИН.

«Сегодня положено начало 4-летнему всеевропейскому профсоюзному проекту, направленному на борьбу за достойный труд и достойную зарплату украинских и польских строителей, которые трудятся на объектах к Евро-2012», - сказал он.

Как пояснил вице-президент Интернационала строителей и работников деревообрабатывающей промышленности (BWI) Васко ПЕДРИНА, в рамках профсоюзной кампании, которая осуществляется во всем мире под девизом «Достойные условия труда для достойной жизни» и с ориентацией на проведение Евро-2012, «мы вместе с украинскими и польскими профсоюзами – членами нашей организации, приняли решение начать компанию «Fair Games – Fair Play».

Среди основных целей проекта В.ЯНЬШИН назвал: легальное трудостройство строителей с соблюдением национального законодательства и отраслевого соглашения; обеспечение ответственности генподрядчиков за соблюдение трудового законодательства, открытость тендерных процедур; участие профсоюзов во всех процессах принятия решений; улучшение условий труда и создание максимального количества рабочих мест для украинских строителей; повышение квалификации для рабочих, ведение коллективных переговоров о повышении безопасности труда на строительстве.

В.ЯНЬШИН сообщил, что на сегодняшний день в строительных работах на НСК «Олимпийском» занято 600 человек и 21 субподрядная организация, а в дальнейшем на стадионе будет работать до 5 тыс. человек.

Глава украинского профсоюза добавил, что также будет проводиться мониторинг заработной платы строителей на объектах к Евро-2012.

По его данным, на сегодня на объектах, задействованных в программе подготовки к Евро-2012, нет задолженностей по заработной плате. При этом он отметил, что средняя зарплата рабочих в ХК «Киевгорстрой», которые задействованы в реконструкции НСК «Олимпийский» составляет около 5 тыс. грн.