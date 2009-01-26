День открытых дверей на ”Олимпийском” переносят на неделю

Торжественную церемонию закладывания в последнюю сваю фундамента первого яруса трибун НСК "Олимпийский " символической капсулы с посланием к будущим поколениям, запланированную на завтра, 27 января, перенесено на неделю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, изменения внесены по техническим причинам.

Ориентировочно, мероприятие состоится во вторник (3 февраля) или в среду (4 февраля). Окончательную дату организаторы сообщат дополнительно.

Как сообщал УНИАН, на вторник, 27 января, была запланирована торжественная церемония закладывания в последнюю, 448-у сваю фундамента первого яруса трибун НСК "Олимпийский " символической капсулы с посланием к будущим поколениям.

Предусматривалось, что в мероприятии примут участие вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА, председатель правления АО ХК "Киевгорстрой" Петр ШИЛЮК и и.о. генерального директора НСК "Олимпийский" Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ.