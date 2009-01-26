В Одессе определили стратегического партнера для модернизации аэропорта

21 – 22 января 2009 года состоялось заключительное заседание созданной решением исполкома Одесского городского совета комиссии по проведению конкурса по выбору стратегического партнера с целью реконструкции и модернизации Международного аэропорта «Одесса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, комиссией приняты решения признать конкурс состоявшимся и определить его победителем ООО «Гепард плюс» (Одесса).

Кроме этого, решено создать рабочую группу для подготовки проекта Договора и проведения переговоров о совместной деятельности городских властей и партнёра при реализации инвестиционных предложений.

В соответствии с Положением о проведении конкурса, победитель должен предоставить рабочей группе проект Договора. В дальнейшем, после подготовки рабочей группой комментариев и замечаний к проекту, проводятся переговоры об окончательном варианте Договора.

В случае несогласования окончательного текста Договора Одесский городской совет имеет право продлить срок проведения переговоров.

Как сообщал УНИАН, в состав конкурсной комиссии входило 25 человек, в том числе 7 депутатов Одесского горсовета, представитель Минтранссвязи, руководители аэропорта и заместитель Председателя Одесского областного совета.

Конкурс был проведен в два этапа. На первом рассматривались заявления семи компаний, подтвердивших готовность инвестировать в проект не менее 250 млн. долл. США, - ООО «Нью Систем АМ» (Харьков), ООО «Альпари+» (Харьков), Акционерное общество «Аэропорт Вены» (Вена, Австрия), Компания «EQT Infrastructure Limited» (о.Гернси), ООО «Гепард плюс» (Одесса), Компания «CE Power Holdings (Cyprus) Limited» (г.Никосия), и Компания «ELECNOR S.A.» (Мадрид, Испания).

Ко второму этапу участия в конкурсе были допущены шесть претендентов.