Бекхэм забил первый гол за «Милан»

Гол Дэвида Бекхэма закрепил победу "Милана" над "Болоньей" в чемпионате Италии по футболу.

В матче 20-го тура серии А подопечные Карло Анчелотти разгромили хозяев поля, больше тайма игравших в меньшинстве, со счетом 4:1. Марко ди Вайо с пенальти вывел "Болонью" вперед в дебюте встречи, но гол Кларенса Зеедорфа и дубль Кака, один мяч отправившего в сетку также с одиннадцатиметровой отметки, создали гостям комфортное лидерство.

На истечении часа игры свой первый гол в итальянском чемпионате забил Бекхэм. Полузащитник сборной Англии, выступающий за "Милан" на правах аренды, нанес мощный удар мимо вратаря в ближний верхний угол.

"Милан" набрал 40 очков, уступая в турнирной таблице лишь "Ювентусу" и "Интеру", в активе которых по 43 балла.

РИА Новости