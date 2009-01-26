В прошлом году на подготовку Харькова к ЧЕ-12 израсходовали 600 млн. грн.

В 2008 году на подготовку Харькова к проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года было израсходовано 600 миллионов гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель Харьковского городского председателя, директор Департамента по вопросам подготовки и проведения финального турнира чемпионата Европы по футболу 2012 года и спорта Виктор ХРИСТОЕВ.

По его словам, эта сумма включает поступления как из бюджетных источников, так и средства инвесторов.

В частности, сообщил В.ХРИСТОЕВ, из городского бюджета было израсходовано 110 млн. грн., что превышает ранее запланированную сумму средств в 2,6 раза, из государственного бюджета – 97 млн. грн. Свыше 300 млн. грн. поступили от инвесторов.