На ”Олимпийском” 27 января - День открытых дверей

В чаше стадиона Национального спортивного комплекса "Олимпийский " во вторник, 27 января, в 13.30 пройдет торжественная церемония закладывания в последнюю, 448-ю сваю фундамента первого яруса трибун символической капсулы с посланием к будущим поколениям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, после закладывания капсулы состоится брифинг на тему "Ход выполнения работ по реконструкции НСК "Олимпийский".

В мероприятии примут участие вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА, председатель правления АО ХК "Киевгорстрой" Петр ШИЛЮК и и.о. генерального директора НСК "Олимпийский" Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ.

Сбор журналистов в 13.15 у входа на стадион со стороны станции метро "Дворец Спорта".

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