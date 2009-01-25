Васюник доволен состоянием строительства стадиона во Львове

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК после посещения места строительства во Львове стадиона к Евро-2012 выразил удовлетворение организацией и состоянием работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

"Во Львове идет реальная работа по строительству стадиона и это ответ всем тем пессимистам, какие еще два месяца тому назад сомневались в правильности выбора генподрядчика – компании «Азовинтекс»", - сказал И.ВАСЮНИК. По его словам, сейчас придерживаются все графики, заявленные УЕФА, сформирована профессиональная команда, а на строительстве работает свыше 120 рабочих, из которых половина - львовяне.

"Летом в пиковый период будет задействовано до полутора тысячи работников и это реальный, живой ответ на экономический кризис" – отметил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, правительственная делегация по вопросам подготовки к Евро-2012 во главе с И.ВАСЮНИКОМ 23 января посетила Львов. Во время визита правительственные чиновники ознакомилась с ходом строительства стадиона и реконструкцией львовского аэропорта.

Состоянием на сегодня во Львове завершены земляные работы на месте строительства стадиона и начались работы по установки фундамента, которые будут длиться четыре месяца. До конца 2009 года будет возведен каркас сооружения, а завершить строительство арены запланировано до конца 2010 года.