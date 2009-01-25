Аэродром во Львове начнут реконструировать в середине марта

Заместитель Председателя Госавиаадминистрации–Национальний координатор по подготовке аэропортов к Евро-2012 Кирилл ПОЛИЩУК и представители научно-исследовательского института «Украеропроект» заявляют, что ориентировочно к 10 марта начнутся строительные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы Львовского аэродрома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, об этом они поинформировали вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА 23 января во время его пребывания с рабочим визитом во Львове.

Также с марта этого года, по словам нацкоординатора и представителей компании «Тебодин-Украина», которая является победителем тендера на проектирование аэровокзала аэропорта «Львов», начнется поиск потенциального инвестора строительства нового аэровокзала.

Как сообщал УНИАН, проект реконструкции взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта, разработаный НИИ «Украеропроект», уже получил окончательный вывод и одобрение «Госстройекспертизы». В настоящий момент сам проект и вывод к нему направлены на рассмотрение соответствующим Министерствам со следующей передачей на вывод Минъюста.

После этого проект будет вынесен на рассмотрение правительства для принятия соответствующего распоряжения Кабмина об утверждении проекта и титула строения и реконструкции аэродрома государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов».