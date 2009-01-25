Началась подготовка к реконструкции дороги Киев-Харьков

В соответствии со Стратегией сотрудничества с Международным банком реконструкции и развития на 2008-2011 годы в Украине началась подготовка к реализации проекта относительно приведения к европейскому уровню автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке от города Борисполь (км 44+500) к городу Лубны (км 191+400).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, в рамках проекта планируется провести капитальный ремонт автодороги и развитие ее кадрового и институционного потенциала.

Объем кредитных ресурсов для реализации проекта будет составлять 400 млн. дол. США, срок кредитования – 17 лет.

Автомобильная дорога Киев-Харьков-Довжанский на участке от Борисполя к Лубнам является одной из важнейших магистральных дорог Украины, которая совпадает с национальным транспортным коридором Европа-Азия и входит в перечень объектов подготовки к проведению в Украине финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.