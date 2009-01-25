МОЗ завершил ”медицинский” раздел Госпрограммы подготовки к ЧЕ-12

Министерство здравоохранения подготовило раздел медицинских мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Евро-2012, утвержденной постановлением Кабинета Министров №107 от 22 февраля 2008 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОЗ, в этой Программе были учтены предложения Министерства о финансировании из государственного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение своевременности медицинской помощи во время пребывания в Украине участников Чемпионата и болельщиков.

В частности, приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (600 реанимобилей на сумму 300 млн. грн.) для 6 принимающих городов, 27 административных центров и центральных районных больниц Украины. Также планируется приобрести учебно-тренировочное оборудование для обучения и повышения квалификации медицинского персонала и работников спасательных служб практическим навыкам предоставления экстренной медицинской помощи.

В Программе учтены предложения МОЗ относительно обеспечения санитарного и эпидемического контроля на территории Украины во время проведения Чемпионата. Этими мероприятиями предусмотрена дополнительная оснастка медицинским оборудованием учреждений государственной санитарно эпидемиологической службы на общую сумму 65,4 млн. грн. для усиления государственного санэпидемнадзора за водоснабжением, состоянием сетей канализирования, санитарной очистки в принимающих городах, другие вопросы.

Министерство, в соответствии с требованиями международных экспертов, разработало, согласовало и направило в определенный срок медицинские концепции Принимающих городов, матрицы объектов медицинской системы и карты с графическим отображением расположения этих объектов, которые планируется привлечь во время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Принимающим городам МОЗ послало методические рекомендации относительно плана реагирования в сфере здравоохранения в связи с мероприятиями Евро-2012 по единственной форме, собрало соответствующую информацию и передало для информирования экспертов УЕФА.

При участии местных органов здравоохранения МОЗ подготовило и направило Минтранссвязи перечень заведений здравоохранения, закрепленных за отдельными участками автомобильных дорог, на административных территориях Украины.

Также подготовленно проект Концепции Министерства здравоохранения обеспечения предоставления всех необходимых медицинских услуг во время проведения в Украине Евро-2012 с проектом соответствующего распоряжения правительства.