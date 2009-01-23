В Харькове 2 февраля ожидают исполнительного директор УЕФА

В Харьков 2 февраля с инспекционной поездкой прибудет исполнительный директор УЕФА Девид ТЕЙЛОР, эксперты Европейского футбольного союза и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской ОДА, об этом сказал заместитель председателя облгосадминистрации, І-й Вице-президент ФФУ Сергей СТОРОЖЕНКО.

"В ближайшие дни в жизни Харькова наступит очень важное, этапное событие, связанное с инспекционной поездкой исполнительного директора УЕФА господина Девида ТЕЙЛОРА, который планирует лично ознакомиться с ходом подготовки к проведению матчей Евро-2012 в Харьковской области, - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

По его словам, Д.ТЕЙЛОР уже побывал в Донецке и Киеве, где смог проверить реальное состояние дел и то, насколько существующая там ситуация отвечает рапортам экспертов и отчетам, направленным Украиной в УЕФА. І-й Вице-президент ФФУ прибавил, что высокий гость из УЕФА остался довольный увиденным и в настоящий момент собирается осуществить поездку в Харьков, Днепропетровск и Львов, а затем и в Польшу.

Заместитель руководителя области сообщил, что в ходе визита аудиторам - руководителям УЕФА и ФФУ планируется показать Харьковский аэропорт (здание терминала общей площадью 23 тыс. кв. метров, работы на котором в настоящий момент ведутся в три смены) и стадион "Металлист", чтобы Д.ТЕЙЛОР смог лично оценить организацию работ и динамику их проведения, которые позволят завершить реконструкцию стадиона уже в нынешнем году. Кроме того, по просьбе исполнительного директора УЕФА ему также покажут Харьковский железнодорожный вокзал и проведут обзорную экскурсию городом.

С.СТОРОЖЕНКО выразил убеждение, что вместе с Харьковской городской властью им удастся обеспечить полноценное пребывание высоких гостей в городе, с тем, чтобы они смогли ознакомиться с "бесспорными достижениями, которые позволят завершить объекты строительства в намеченные сроки".