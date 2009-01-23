Стороженко: УЕФА считает Харьков лидером подготовки к Евро-2012

Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации, І-й Вице-президент ФФУ Сергей СТОРОЖЕНКО убежден, что УЕФА считает Харьков одним из лидеров подготовки к Евро-2012 в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОДА, к такому выводу он пришел, анализируя работу экспертов УЕФА, которые в настоящий момент инспектируют Украину.

С.СТОРОЖЕНКО, в частности, сообщил, что 20 января в штаб-квартире Федерации футбола Украины состоялось заседание экспертной группы, в ходе которого представители Одессы и Львова доложили о достигнутых результатах своей работы.

"Не хочу комментировать ситуацию, которая сложилась в этих городах, а скажу лишь, что представители Харькова, Донецка и Днепропетровска не были вызваны на упомянутое заседание, поскольку руководитель департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марк ТИММЕР решил, что результаты работы в этих трех городах настолько динамические, что нет смысла тратить время на заслушивание их отчетов", - отметил он.

По мнению С.СТОРОЖЕНКО, это подтверждает его оценку относительно значительных успехов города в подготовке к турниру.

"Моя точка зрения подтверждается уже устами руководителя экспертной группы УЕФА - украинскими лидерами в подготовке к Европейскому первенству по футболу есть Донецк, Днепропетровск и Харьков. Значительные сдвиги в организации работ наметились в Киеве и это позволяет нам быть уверенными в том, что доверие, которое УЕФА оказало Украине и Польше, будет оправдано", - отметил І-й Вице-президент ФФУ.

Кроме того, С.СТОРОЖЕНКО призывал украинских журналистов прекратить сомнительные выступления в СМИ о "фатальном" влиянии мирового финансового кризиса на качество подготовки к Евро, которое УЕФА, якобы, может передать другим странам. Недавно, на открытии "Кубка Содружества" в Москве, напомнил он, Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ четко заявил, что Евро-2012 будет проводиться в Украине и Польше.

"Нужно прекратить эти пессимистические настроения. Мы не убыточные люди и проведем чемпионат не хуже, чем другие европейские страны", - подчеркнул заместитель руководителя области.