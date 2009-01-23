Спортивные капелланы начали подготовку к Евро-2012

Католические священники, которые оказывают духовную поддержку спортсменам в Польше, приглашены Конференцией епископов страны на организационную встречу в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в Польше и на Украине в 2012 году, сообщает агентство KAI.

Встреча намечена на 9 марта. По словам капеллана польской сборной на Евро-2008 священника Кшиштофа Пельчара, уже создана специальная комиссия Конференции епископов Польши, которая будет координировать деятельность по духовному окормлению футболистов и болельщиков во время первенства.

Священник добавил, что польские капелланы намерены эффективно использовать опыт своих австрийских коллег, которым "удалось превратить футбольный чемпионат Европы в евангелизационную миссию среди болельщиков, семей, молодежи". По мнению Пельчара, с духовной точки зрения Евро-2008 стал "лучшей пастырской инициативой" последних десятилетий.

Одной из первых задач польских капелланов священник назвал налаживание хороших отношений с болельщиками команд, особенно с так называемыми "фанатами". Причем, подчеркнул Кшиштоф Пельчар, начинать эту работу нужно немедленно, не дожидаясь начала чемпионата Европы по футболу.

РИА "Новости"