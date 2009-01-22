УЕФА отмечает позитивные сдвиги в строительстве стадиона во Львове

Эксперты УЕФА отмечают позитивные сдвиги в строительстве стадиона к Евро-2012 во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, об этом они сказали, заслушав 20 января отчет Львова относительно реализации данного проекта.

Делегация города представила инспекторам детальную количественную разбивку сметы строительства и его план-график.

В частности, было проинформировано о завершении подготовительных работ - первого этапа строительства, и начало второго этапа - сооружение фундамента стадиона, который, согласно графику, будет продолжаться до конца мая 2009 года.

Со своей стороны представитель генподрядчика, ООО ПБП «Азовинтекс», представил представителям УЕФА необходимую проектную документацию, а руководитель городской Дирекции по строительству стадиона представил экспертам организационную структуру службы заказчика.

Инспекторам также сообщили, что 23 января с целью проведения заседания организационного комитета по вопросам подготовки инфраструктуры Львова к Евро-2012 в город прибудет вице-премьер Иван ВАСЮНИК, эксперты Федерации футбола Украины, представители профильных министерств и Координационного бюро по подготовке к Евро-2012 при Кабинете министров, которые будут проверять готовность аэропорта, гостиниц, стадиона и тренировочных полей.

Как сообщал УНИАН, первый этап сооружения стадиона во Львове завершился строительством временной дороги вокруг него для подъезда техники (1,5 км.), съемом всего плодородного слоя почвы (80 тис. куб. м), который впоследствии используют для обустройства сквера возле стадиона, и выравниванием участка. Также установлены башенные краны для монтажа чаши стадиона, а на стройплощадке оборудована трансформаторная подстанция на 250 кВ, благодаря которой строители «Азовинтекса» работают в три смены.