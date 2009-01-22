«Бавария» выдвинула Тимощуку ультиматум

Генеральный менеджер мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс заявил, что до конца февраля 2009 года капитан питерского "Зенита" Анатолий Тимощук должен определиться, перейдет ли он в "Баварию". Об этом пишет немецкая газета Bild. По словам Хенесса, мюнхенцы не собираются оказывать давление на игрока. В то же время, менеджер "Баварии" выразил удивление тем, что Тимощук до сих пор не принял окончательного решения.

Как пишет газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на самого игрока, Тимощук останется в "Зените" до лета 2009 года. При этом не уточняется, собирается ли полузащитник потом переходить в "Баварию".

В декабре 2008 года ряд СМИ сообщал, что Тимощук провел переговоры с руководством чемпионов Германии и прошел в немецком клубе медобследование. Позднее сам футболист опроверг факт переговоров.

Лента.ру