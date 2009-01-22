На “Донбасс Арене” устанавливают зрительские сидения из Австралии

На “Донбасс Арене” начали устанавливать зрительские сидения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, сегодня за сутки на трибунах появляется около 400-500 новых кресел, но с каждым днем темп нарастает.

Вскоре, обещают здесь, на помощь строителям прибудет еще несколько групп монтажников. А полностью 50-тысячный стадион «обрастет» креслами ориентировочно к началу лета.

Сидения на «Донбасс Арене» будут трех цветов. Основная масса - оранжевые, гораздо меньше - черных и совсем немного - белых. Первые два символизируют клубные цвета ФК «Шахтер», а из последних на трибунах выложат надписи: Donetsk - на южной и северной, и Shakhtar - на востоке.

Кресла изготовлены австралийской фирмой Camatic. Это пластиковые откидные сидения, сделанные из минимально горючих материалов, которые одновременно крайне стойкие к влиянию солнечного света (ультрафиолетовых лучей). А следовательно, свой внешний вид они сохранят на протяжении многих лет, что принципиально важно, поскольку на спинке каждого сидения размещен логотип «Донбасс Арены».

Сейчас устанавливаются кресла на верхнем ярусе трибун с северной стороны чаши. Немного позже будут смонтированы сидения с дополнительными «опциями» - для зрительских мест высшей категории. Они будут мягки, обтащены искусственной кожей и к тому же оборудованные подлокотниками с подстаканниками.