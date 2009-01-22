”Первый” возьмет участие в тендере на телетрансляцию матчей Евро-2012

Первый национальный канал направил официальную заявку УЕФА на получение прав на трансляцию в Украине матчей чемпионата Европы 2012 года (Евро-2012). По словам его руководителя Василия ИЛАЩУКА, Первый национальный является членом Европейского вещательного союза и имеет первоочередное право на покупку подобных телевизионных прав в Украине, пишет газета «Дело» (№3 от 22 января).

В то же время, В.ИЛАЩУК не исключает, что за права освещать футбольный форум могут побороться и другие украинские каналы. Хотя на вчерашний день, последний, когда УЕФА ещё принимал заявки на права трансляции Евро-2012, информацию об участии в конкурсе не подтвердила ни одна из ведущих отечественных телекомпаний.

Какие-либо условия тендера, в том числе и стоимость прав на трансляцию матчей, пока не известны. Вся необходимая документация, детали конкурса и извещение о самом начале тендера будут предоставлены телекомпаниям только после того, как УЕФА проведёт формальную процедуру допуска каналов к конкурсу.

Первый национальный был обладателем прав на трансляцию предыдущего Евро-2008 в Австриии и Швейцарии, покупка которых обошлась каналу в 4 млн. евро. Очевидно, что для Евро-2012 эта цифра будет выше.

Справка УНИАН. На продаже телевизионных прав Евро-2008 УЕФА заработала 800 млн. евро. По экспертным оценкам, чемпионат 2012 года в Украине и Польше должен принести Европейскому футбольному союзу около 1 млрд. евро.

Кроме того, с разрешения УЕФА компании, выигравшие тендер, в некоторых случаях могут передавать или продавать сублицензию на трансляцию части матчей турнира другим телеканалам в своих странах.