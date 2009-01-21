«Шахтер» и «Тоттенхэм» договорились перенести матч

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» и лондонский «Тоттенхэм» достигли договоренности о проведении первого матча 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА в Донецке 19 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе донецкого клуба, такое решение уже подтверждено Европейским футбольным союзом.

Кроме того, уже на следующей неделе можно будет приобрести билеты на эту игру. С 26 по 29 января их смогут купить владельцы абонементов, а с 30 января они поступят в свободную продажу. Стоимость билетов варьируется от 10 до 200 грн. в зависимости от сектора.

Как сообщал УНИАН, первые матчи 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА с участием украинских клубов состояться 18 февраля. Киевское “Динамо” и “Шахтер” проведут домашние матчи с испанской “Валенсией” и лондонским ”Тоттенхемом” соответственно. А харьковский “Металлист” на выезде сыграет с генуэзской "Сампдорией".

По результатам 2008 года только эти три украинские команды прошли в розыгрыш 1/16 финала Кубка УЕФА.