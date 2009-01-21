Львов договаривается из ЕБРР о 50 млн. евро на городские дороги

Львов привлекает Европейский банк реконструкции и развития в финансирование инфраструктурных объектов - городской совет сегодня подписал соглашение о намерениях из ЕБРР относительно подготовки кредитного финансирования в объеме 50 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, средства предусмотрены на строительство дорог во Львове, которое должно быть завершенное за 3 года к Евро-2012.

Подписанием данного соглашения банк подтвердил свое намерение сотрудничать с городом с целью подготовки к запланированному кредитному финансированию. Подписанное соглашение будет нуждаться еще в поддержке сессией Львовского городского совета.

Запланированный кредит будет поступать двумя траншами по 25 млн. евро, однако умоаи предоставления ссуды еще нуждаются в уточнении и согласовании сторонами. В случае достижения соответствующих договоренностей между банком и Львовским горсоветом будет заключено кредитное соглашение.

Никаких обязательств городской совет по настоящему договору не несет, кроме уплаты комиссии в размере 40 тыс. евро за оценку проектов. Это его взнос в сотрудничество с банком. В свою очередь банк, со своей стороны, как вклад в сотрудничество привлекает и оплачивает услуги консультантов. В частности от ЕБРР в городе уже с 12 января работает консультант. Он совместно с городским советом определяет приоритетные проекты финансирования.