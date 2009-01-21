Павленко обещает первые тренировочные базы к Евро-2012 уже в этом году

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что в Украине первые тренировочные базы к Евро-2012 будут готовы уже в этом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам молодежи, семьи и спорта, по требованию УЕФА, для проведения турнира должны быть готовы 16 базовых лагерей, где команды - участницы финала будут иметь возможность тренироваться на протяжении всего чемпионата, а также по две трансферные базы на каждый принимающий город, где команды будут тренироваться непосредственно перед каждой игрой.

«Государственная программа четко определила 32 тренировочные базы, которые будут готовиться в соответствии с согласованным с УЕФА графиком. В 2009 году будут введены в эксплуатацию 6 тренировочных баз, в 2010 году – 17, а в 2011 году – 9," – сообщил Ю.ПАВЛЕНКО.

По словам министра, кроме 28 тренировочных баз, на которых запланировано лишь переоборудование и реконструкция, будут построены четыре новые базы. Наибольшее количество тренировочных баз планируется организовать в Киеве (8) и Киевской области (6).

Подготовка тренировочных баз к Евро-2012 осуществляется на 15% за счет государственного бюджета (предусмотрено 598,2 млн. грн.) и на 85% - за средства инвесторов (необходимо привлечь 2423,13 млн. грн.).

В частности, местом подготовки сборной команды Украины по футболу должен стать Национальный олимпийский центр подготовки по игровым видам спорта в с. Гореничи Киево-Святошинского района. Кроме объектов футбольной инфраструктуры он будет включать также Национальный антидопинговый центр и центр спортивной медицины.

Однако, как отмечают в Минспорта, строительство Национального олимпийского центра до сих пор не начато. Причиной задержки является судебная волокита, связанная с передачей целостного имущественного комплекса военного городка от Министерства обороны в сферу управления Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

В то же время, в профильном министерстве изучают возможность привлечения дополнительных базовых лагерей на территории Украины с целью размещения футбольных команд на надлежащем уровне и по всем требованиям УЕФА.