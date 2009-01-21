Гданьск к Евро-2012 планирует инвестировать в трамваи 80 млн. долларов

Администрация городского транспорта Гданьска планирует в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года полностью обновить трамвайный парк, закупив 35 трамваев стоимостью 250 млн. злотых (почти 80 млн. долларов).

Как пишет польская газета «Metro», город уже объявил тендер, победитель которого станет известный в марте 2009 года.

Гданьск планирует также отремонтировать трамвайные пути и построить новые для улучшения коммуникации в городе, который будет одним из 4 главных городов Польши, где будут проходить матчи Евро-2012.

По данным издания, закупка трамваев на 40% будет профинансирована за счет средств вспомогательных программ Европейского Союза, к которому Польша присоединилась в 2004 году.

«Metro» отмечает, что город планирует сначала избрать 10 компаний, которые выполнят основные условия тендера, а среди них выберут одну, которая предложит лучшую цену и техническое предложение.