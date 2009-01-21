На ”Донбасс Арене” будет самая современная система пожарной безопасности

На строящемся в Донецке стадионе "Донбасс Арена" установят самую современную систему пожарной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Донбасс Арены", недавнее возгорание остатков строительного мусора в подземном паркинге стало поводом для детального обсуждения системы пожарной безопасности стадиона.

По словам технического директора по эксплуатации "Донбасс Арены" Вадима ГУНЬКО, на стадионе будет установлена "так называемая адресная пожарная сигнализация, то есть датчики, реагирующие на наличие дыма и повышение температуры".

"Общее количество таких автоматических пожарных извещателей будет около 5 тысяч. Кроме того, по всему стадиону будут расположены аварийные кнопки - ручные пожарные извещатели", - сообщил В.ГУНЬКО.

Он отметил, что поступивший от извещателей сигнал "направится в общий узел обработки информации, который, в свою очередь, приведет в действие все системы пожаротушения по заранее прописанному алгоритму, который специально будет создан для каждой из пожарных зон стадиона".

В.ГУНЬКО акцентировал, что в случае пожарной тревоги близлежащие к месту возгорания лифты опустятся на нижний уровень и здесь же остановятся - с открытыми дверями.

"Система вентиляции "Донбасс Арены" мгновенно перестроится на иной режим работы: в зону пожара прекратится подача воздуха, а внутри воздуховодов сработают огнезадерживающие клапаны. Одновременно произойдет разблокировка всех дверей, турникетов и замков в соответствующей зоне. Параллельно начнут свою работу системы подпора, нагнетающие свежий воздух в лестничные клетки и лифтовые шахты и система дымоудаления", - отметил В.ГУНЬКО и добавил, что "эвакуация зрителей будет сопровождаться голосовым оповещением, а мониторы перейдут в режим работы указателей, показывающих дорогу к ближайшему выходу".

В.ГУНЬКО подчеркнул, что "в случае, если огонь повредит кабель или будет локально повреждена система электроснабжения, на "Донбасс Арене" включится аварийное освещение".

Технический директор также указал, что основу системы пожаротушения составят более 4500 спринклеров – водяных автоматических оросителей, которыми укомплектовано большинство подтрибунных помещений, а также подземный паркинг. Помимо этого, по всему стадиону предусмотрен внутренний пожарный водопровод, который включает в себя пожарные шкафы с огнетушителями и пожарными шлангами.

Кроме того, за воротами футбольного поля установлены пожарные гидранты. При необходимости пожарные машины смогут выехать на поле из транспортного тоннеля и подключиться к ним. За пределами стадиона, в парковой зоне, также установлено около 20 подземных гидрантов в непосредственной близости от здания стадиона и энергоцентра.

"Если возгорание случится в техническом помещении (например, серверной), где нельзя тушить водой, - продолжил В.ГУНЬКО, - сработает система объемного газового пожаротушения, то есть в пределах одной комнаты. Она предусматривает применение специального инертного газа. Тогда на входе загорится надпись, запрещающая вход туда кому бы то ни было – вплоть до полной ликвидации огня".

В.ГУНЬКО отметил, что подобная система объемного пожаротушения, но только порошковая, предусмотрена в помещениях дизель-генераторных и склада топлива. Аналог такой системы пожаротушения, но уже с тушащим веществом в виде специального аэрозоля, предусмотрен в многочисленных помещениях центральной кухни.

Что касается эвакуации болельщиков, то в случае нештатной ситуации для нее отведено от 2 до 8 минут. "Это означает, что, как только сработает система оповещения, зрителю потребуется не более 8 минут, чтобы относительно комфортно и без паники добраться до незадымленной лестничной клетки, в которой к тому же будет нагнетаться свежий воздух", - сказал В.ГУНЬКО.

Он особо подчеркнул, что все материалы, используемые при строительстве «Донбасс Арены», обладают минимальной горючестью и дымообразованием, не выделяют токсического дыма в случае воздействия высоких температур, а электрические кабели будут проложены огнестойкие и не содержащие галогенов.

"Естественно, все оборудование систем пожаротушения соответствуют самым жёстким мировым стандартам и является продукцией известнейших мировых производителей", - указал технический директор.

Он добавил, что полностью система пожаротушения будет полностью введена в эксплуатацию к открытию "Донбасс Арены" летом 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 16 января в подземном паркинге стадиона "Донбасс Арена" произошел пожар, в результате которого пострадали и были госпитализированы двое турецких рабочих. В настоящее время состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Всего после происшествия двумя медицинскими учреждениями города были обследованы 15 рабочих, у 13 из которых факт отравления продуктами горения не подтвердился. По предварительному заключению, причиной пожара стало короткое замыкание во временной электропроводке.