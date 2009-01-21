Федоренко сегодня в Брюсселе будет говорить о подготовке к Евро

Директор исполнительной дирекции Федерации футбола Украины Иван ФЕДОРЕНКО посетит сегодня Брюссель для обсуждения подготовки к Евро-2012.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Миссии Украины при ЕС.

В ходе однодневного визита И.ФЕДОРЕНКО планирует встретиться с комиссаром Евросоюза по вопросам образования, культуры и молодежи Яном ФИГЕЛЕМ и принять участие в презентации в Европарламенте, посвященной подготовке Украины и Польши к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Кроме того, в ходе визита запланирована встреча И.ФЕДОРЕНКО с представителями бельгийского бизнеса.