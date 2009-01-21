Федоренко сегодня в Брюсселе будет говорить о подготовке к Евро
15:23, 21 января 2009Футбол 2012
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Сообщили в Миссии Украины при ЕС
Директор исполнительной дирекции Федерации футбола Украины Иван ФЕДОРЕНКО посетит сегодня Брюссель для обсуждения подготовки к Евро-2012.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Миссии Украины при ЕС.
В ходе однодневного визита И.ФЕДОРЕНКО планирует встретиться с комиссаром Евросоюза по вопросам образования, культуры и молодежи Яном ФИГЕЛЕМ и принять участие в презентации в Европарламенте, посвященной подготовке Украины и Польши к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.
Кроме того, в ходе визита запланирована встреча И.ФЕДОРЕНКО с представителями бельгийского бизнеса.
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