Автобаны к Евро-2012 позволят строить частным консорциумам

Верховная Рада на прошлой сессионной неделе 13 - 16 января одобрила законопроект о внесении изменений в Закон «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог», целью которого является создание более благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в сфере строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации автодорог на условиях концессии с привлечением средств частных инвесторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, проект изменений позволит строить автомобильные дороги путем создания консорциума, в состав которого войдут европейские и украинские компании.

В Минтрансе отмечают, что такие консорциумы получат право на строительство и эксплуатацию автодорог на протяжении 20-25 лет, после чего они будут переходить в собственность государства. Как обязательное условие, при строительстве автобанов будет требоваться сразу закладывать европейскую систему стандартов безопасности.

Таким образом, новый законопроект позволит значительно расширить и улучшить автодорожную сеть Украины. Благодаря его принятию станет возможно привлечь дополнительные средства на строительство дорог.

Строительство автобанов на концессионной основе, отмечают в Минтрансе, - широкая европейская практика. Сейчас по такой системе работают автобаны в Италии, Франции, Китае, Португалии.

Законопроект вступит в силу после его подписания Президентом Украины.