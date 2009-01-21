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Львовский губернатор пригласил поляков инвестировать в аэропорт
10:27, 21 января 2009
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И открывать новые авиарейсы
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