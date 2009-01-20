Госгорпромнадзор приостановил работы на одном из объектов „Донбасс-Арены”

Госгорпромнадзор приостановил работы на одном из объектов стадиона „Донбасс-Арена” в Донецке.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, работы по строительству подземного паркинга в южном крыле стадиона „Донбасс-Арена” были приостановлены в ходе проверки соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда, которая была начата после несчастного случая с рабочими ООО „ЕНКА”.

Работа комиссии по расследованию обстоятельств и причин несчастного случая продолжается.

По данным Информцентра, по состоянию на 19 января в терапевтическом отделении центральной городской клинической больницы №1 находятся двое работников предприятия. Состояние здоровья пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Всего двумя медицинскими заведениями было обследовано 15 рабочих, у 13 из которых факт отравления продуктами горения не подтвердился.

Как сообщалось, вечером 16 января произошел пожар на территории строящегося стадиона «Донбасс-Арена». Пожар произошел на территории подземного паркинга, где загорелись остатки строительного мусора. Огонь был локализован совместными действиями прибывших по вызову пожарных МЧС, сотрудников заказчика строительства (ООО «Стадион «Шахтер») и персонала генерального подрядчика – турецкой компании «ENKA».

В то же время, по данным Госгорпромнадзора, строители при тушении пожара до приезда пожарной команды отравились продуктами горения.