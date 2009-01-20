Во Львове начали сооружение фундамента на стадионе к Евро-2012

Во Львове сегодня, 20 января, начался второй этап строительства стадиона к Евро-2012 – сооружение фундамента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, этот этап, согласно с графиком, будет длиться около 4-х месяцев до конца мая.

В начале сооружения фундамента мер города Андрей САДОВОЙ и губернатор Николай КМИТЬ на строительной площадке торжественно заложили памятную символическую капсулу с письмом для будущих поколений. Ее поместили в «опалубку», построенную для заливки фундамента.

”Мы задекларировали УЕФА сроки строительства стадиона во Львове и подходим к их выполнению очень ответственно. Я доволен теми темпами, которые показывает на сегодня генеральный подрядчик. Наши партнеры хорошо осознают, что строят сооружение, которое будет одним из узнаваемых символов Львова”, – сказал А.САДОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, первый этап возведения стадиона во Львове завершился строительством временной дороги вокруг стадиона для подъезда техники, съемом всего плодородного слоя почвы, который впоследствии используют для обустройства скверу возле стадиона, и уровняли участок.

Второй этап работ на стадионе начался выкапываниям котлована размером 60х40 метров для установления фундамента на северной его части. Кроме того, подготовлено участки для заливки 10-ти столбчастых фундаментов.

Для строительства стадиона уже установили 2 башенных крана. После завершения их монтирования, на месте строительства планируют установить камеры для наблюдения за строительством стадиона в режиме он-лайн.