Поляки считают проект стадиона к Евро-2012 в Гданске наилучшим

Большинство поляков считают, что новый стадион в Гданске будет наилучшим из всех арен страны, где могут пройти матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом свидетельствуют результаты интернет-опроса, который с июля в 2008 г. проводит компания PL.2012, координирующая подготовку Польши к проведению чемпионата.

В частности, состоянием на начало 2009 г., проект стадиона Гданска, строительство которого началось 15 декабря прошлого года, признали наилучшим 42,1% интернет-пользователей из свыше 160 тысяч, которые приняли участие в голосовании.

Второе место занял проект Национального стадиона в Варшаве, за который отдали свои голоса 42% поляков.

Третье место занял проект стадиона во Вроцлаве, строительство которого планировалось начать в январе 2009 года (6,7%), но по объективным причинам было перенесено. За ним идет Познанский (4,1%), Сленский (в Хожуви) (3,2%) и Краковский стадионы (1,7%).

PL.2012 планирует продолжать сбор голосов за наилучший стадион и в дальнейшем объявлять результаты по итогам 2009 г.