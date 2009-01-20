Интерпол готов принять участие в безопасности Евро-2012 в Украине

Интерпол готов направить в Украину специалистов для усиления мер безопасности во время Евро-2012, сообщил Генеральный секретарь Международной организации криминальной полиции (Интерпол) Рональд К.НОУБЛ во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, во время встречи подчеркивалась роль парламентов в обеспечении соответствующей законодательной базы, которая регламентирует работу правоохранительных органов.

В.ЛИТВИН высоко оценил уровень сотрудничества Украины с Интерполом, подчеркнув личный вклад Р.К.НОУБЛА в ее развитие. Он отметил, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с этой организацией с целью усиления борьбы с преступностью, изучения соответствующего международного опыта, обмена передовыми технологиями. В частности, крайне важным для Украины является обмен опытом в сфере борьбы с коррупцией, подчеркнул В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады выразил убеждение, что визит Генерального секретаря Интерпола придаст дополнительный импульс дальнейшей интенсификации контактов между украинскими правоохранительными органами и Интерполом.

По мнению В.ЛИТВИНА, одним из чрезвычайно важных направлений сотрудничества является обеспечение безопасности проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Председатель ВР также выразил заинтересованность украинской стороны в проведении в нашей стране одной из сессий Генеральной ассамблеи Интерпола.

В свою очередь, Р.К.НОУБЛ назвал нынешний визит в Украину «историческим для Интерпола». Он сообщил, что в понедельник был подписан Меморандум о сотрудничестве (о паспорте работника Интерпола), подчеркнув, что такой паспорт будет использоваться всеми штаб-квартирами Организации в 187 странах-участницах Интерпола.

Генеральный секретарь Интерпола также выступил с инициативой проведения в Украине глобальной конференции по идентификационным документам. Председатель Верховной Рады выразил готовность парламента поддержать это предложение.

Стороны также обсудили некоторые аспекты введения биоматематических данных в идентификационные документы.

*** Принятие Украины в Интерпол состоялось 4 ноября 1992 года на 61-й Генеральной ассамблее Организации. Национальное бюро Интерпола в Украине было создано 25 марта 1993 года.