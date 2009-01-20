В Польше растет количество оптимистов Евро-2012

Количество поляков, которые верят в успешную организацию и проведение Польшей финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году, постоянно увеличивается .

Как передает собственный корреспонденты УНИАН в Варшаве, по данным последнего опроса, обнародованного компанией PL.2012, количество оптимистов Евро-2012 среди поляков выросли до 51% с 46% в августе прошлого года.

В то же время, более трети респондентов виразили сомнение – не верят в успешную реализацию проекта 36% опрошенных.

Относительно Украины, то 46% поляков убеждены, что Украина, которая получила в 2007 году право на проведение чемпионата вместе с Польшей, успеет своевременно и достойно приготовиться к нему.

С другой стороны, отмечают в PL.2012, большое количество граждан не удовлетворено темпами подготовительных работ в своей стране - 40% считают, что подготовка происходит слишком медленно. А больше половины опрошенных сомневается, что в рамках подготовки будут соблюдены все определеные сроки.

27% отмечают, что осознают задержку в подготовке, но уверены, что поляки успеют все сделать, а 13% боятся компрометации и считают, что им не справится с поставленными заданиями. И только 6% убежденны, что все происходит согласно плана.

Большинство опрошенных поляков (57%) считают, что проведение Евро-2012 будет в целом полезным для всей страны, а 39% - для региона, где будут проходить матчи. Кроме этого, 19% граждан видят личную выгоду от проведения турнира.

Исследование также засвидетельствовало, что темой чемпионата сегодня интересуются 43% поляков, 7% из которых стараются постоянно следить за развитием событий, а 36% время от времени интересуется новостями.

В PL.2012 отмечают, что матчи чемпионата 2012 года на стадионах намереваются посмотреть около 9,9 млн. поляков из 38 млн. населения страны, из которого 5,4 млн. хотят это делать на стадионах в том регионе, где они проживают, а 4,5 млн. готовы ездить всюду, где будут происходить матчи.