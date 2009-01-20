Где пройдут два следующих чемпионата мира по футболу?

Представители национальных футбольных федераций Испании и Португалии достигли согласия по выдвижению совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает португальское информационное агентство Lusa.

В понедельник соответствующий договор подписали главы этих федераций - Анхель Мария Вильяр и Жилберту Мадаил.

Испания уже имеет опыт проведения футбольного первенства мира, который она принимала в 1982 году. В активе у испанцев также значится один проведенный чемпионат Европы (1964). Португальцы принимали первенство континента в 2004-м, выиграв право на его проведение в том числе и у своих соседей по Пиренейскому полуострову.

Среди стран, которые проявляют интерес к проведению чемпионата мира-2018, мировые СМИ называют Австралию, Англию, Катар, Китай, Мексику, Россию, США, а также Бельгию и Нидерланды совместно. Япония готова претендовать на турнир либо в 2018-м, либо в 2022-м.

В минувший четверг, 15 января, Международная федерация футбола (ФИФА) начала прием заявок на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Соответствующее письмо, приглашающее к подаче заявок, было разослано во все имеющие права на проведение этих турниров национальные ассоциации (145 - в первом случае, 198 - во втором).

Поскольку чемпионат мира-2014 должен состояться в Бразилии, а чемпионат мира-2010 - в ЮАР, в числе возможных претендентов на два очередных мировых первенства не будет представителей Южной Америки, а Африка может претендовать лишь на проведение мундиаля-2022. Подобный подход объясняется политикой ротации континентов, которую ФИФА проводит применительно к выбору места проведения чемпионатов мира.

Для того чтобы стать кандидатом страна (или страны) должна иметь 12 стадионов вместимостью не менее 40 тысяч человек, а также 80-тысячную арену для проведения матча открытия и финала. Вся необходимая инфраструктура должна быть готова за год до мирового первенства для проведения Кубка Конфедераций, в котором традиционно участвуют чемпионы континентов.

В соответствии с графиком ФИФА, заинтересованные национальные футбольные ассоциации должны официально заявить о своем намерении стать кандидатом на проведение чемпионата мира до 2 февраля 2009 года. До 16 марта эти ассоциации должны направить в ФИФА заполненные заявочные формы, к 11 декабря 2009-го - подписать заявочные соглашения. О том, кому в итоге достанутся эти два турнира, ФИФА объявит в декабре 2010 года.

РИА "Новости"