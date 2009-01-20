Ливерпуль не сумел вернуть лидерство в английской Премьер-лиге

Ключевая минута - 87-я

Завершился последний матч 22-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль - Эвертон 1:1 (Джеррард 68 - Кахилл 87). Ничья не позволила Ливерпулю вернуть первое место в первенстве. Турнирное положение 1. МЮ 47 очков (игра в запасе) 2. Ливерпуль 47 3. Челси 45 4. Астон Вилла 44 5. Арсенал 41 6. Эвертон 36 7. Уиган 31 8. Вест Хэм 29 9. Халл Сити 27 10. Фулхэм 26 (две игры в запасе) 11. Манчестер Сити 25 (игра в запасе) 12. Портсмут 24 (игра в запасе) 13. Болтон 23 14. Сандерленд 23 15. Ньюкасл 23 16. Тоттенхэм 21 17. Блэкберн 21 (игра в запасе) 18. Миддлсбро 21 19. Сток Сити 21 20. Вест Бромвич 21

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