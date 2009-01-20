Вроцлав нашел еще 70 млн. долларов на строительство стадиона

Власти Вроцлава нашла способ, как дополнительно выделить из местного бюджета 70 млн. долларов на строительство стадиона к чемпионату Европы по футболу 2012 года, который должен быть построен до 2011 года.

Об этом сообщил мэр Вроцлава Рафал ДУТКЕВИЧ, передает РАР.

Он сообщил, что совет города 19 февраля внесет изменения в Многолетний инвестиционный план развития Вроцлава, и это позволит получить средства, которых не хватает для сооружения стадиона.

Председатель совета города Яцек ОССОВСКИЙ сказал, что все политические силы поддерживают проект. По мнению Р.ДУТКЕВИЧА, городу не придется проводить повторный тендер на строительство стадиона.

Как сообщал УНИАН, три компании, которые вышли в финальную часть тендера по строительству стадиона к Евро-2012 во Вроцлаве, объявленного еще в июне этого года, потребовали за свои услуги значительно больше средств, чем рассчитывала местная власть.

В частности, самая низкая предложенная стоимость строительства стадиона составляла 250 млн. долларов, что на 70 млн. больше, чем намеревались выделить власти Вроцлава. Другие два предложения - 260 и 320 млн. долларов.

Справка УНИАН. Вроцлав является одним из 4 основных городов Польши, в которых состоятся матчи Евро-2012.

Согласно проекту, вроцлавский стадион, который запланировано построить на площади 14 га, сможет вместить 44 тысячи зрителей. Кроме этого, на территории стадиона будет работать казино, дискотека, ресторан на 1600 человек и офисно-конференционный комплекс.

В декабре 2008 года закончились подготовительные работы для сооружения стадиона, которые с сентября проводила компания Wakoz, благодаря чему основные строительные работы могли бы начаться, как планировалось, из января 2009 года.

С ноября за строительством стадиона во Вроцлаве можно наблюдать через Интернет: http://2012.org.pl/cities/wroclaw/camcorder?r,main,afterRedirect=true

Среди 4 городов организаторов Евро-2012 в Польше, непосредственное строительство стадиона началось только в Гданьске – 15 декабря прошлого года.

В остальных городах проходят подготовительные работы.