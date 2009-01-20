Кабмин освободил Червоненко от должности главы Нацагентства по Евро-2012

Кабинет министров Украины распоряжением № 2-р от 14 января 2009 года освободил Евгения ЧЕРВОНЕНКО от должности председателя Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В распоряжении говорится, что Е.ЧЕРВОНЕНКО освобожден согласно его заявлению.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2008 года Кабинет министров принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, которое возглавлял Е.ЧЕРВОНЕНКО, и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.

В то же время, в начале декабря 2008 года экс-председатель Национального агентства Е.ЧЕРВОНЕНКО был назначен первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, он, в первую очередь, будет руководить подготовкой столицы к Евро-2012.