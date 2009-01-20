На Закарпатье к ЧЕ-12 начнут реконструировать пункты пропуска

В рамках подготовки к Евро-2012 в зоне деятельности Виноградовской таможни (Закарпатская область) планируют начать реконструкцию двух пунктов пропуска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Виноградовской таможни Михаил ПОРАДА на совещании по итогам работы таможни в 2008 году.

По словам руководителя таможни, в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, необходимым является развитие погранично-таможенной инфраструктуры, а именно реконструкция и строительство пунктов пропуска в зоне деятельности Виноградовской таможни в комплексе с развитием транспортной инфраструктуры. «То есть, речь идет о реконструкции подъездных путей к пунктам пропуска. Это даст возможность увеличить транспортные и пассажиропотоки, что, в свою очередь, будет способствовать развитию транзитных перевозок», - отметил М.ПОРАДА.

В соответствии с планом работы таможни на 2009 год планируется начать реконструкцию международных автомобильных пунктов пропуска «Вилок» и «Лужанка». Согласно проектно-сметной документации, которая уже разработана и утверждена, на каждый из этих постов необходимо по 35 миллионов гривень.

Также, по словам М.ПОРАДЫ, в этом году в планах Виноградовской таможни - начать работы по проектированию разграничения полос движения пунктов пропуска «Дзвинкове», «Косино» таможенного поста «Астей» и таможенного поста «Дяково».