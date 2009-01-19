УЕФА не намерена проводить Евро-2012 нигде, кроме Украины и Польши

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет никакого “запасного плана” проведения Евро-2012 ни в каких странах, кроме Украины и Польши.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом заявил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ, отвечая на вопросы журналистов во время церемонии открытия в Москве Кубку Содружества-2009.

“Никаких других планов, кроме проведения Евро-2012 в Украине и Польше, УЕФА не имеет”, - сказал М.ПЛАТИНИ, опровергая предположение СМИ о существовании так называемого “плана Б” в случае неготовности определенных стран принять турнир.

В то же время, М.ПЛАТИНИ заметил, что проведение турнира подобного ранга является определенным вызовом как для стран-организаторов, так и для УЕФА. Однако добавил, что, по его мнению, подобные большие турниры необходимо проводить не только в мощных футбольных государствах.

“Мы предоставили Украине и Польше право проведения Евро-2012, потом утвердили это решение несколько раз. Сейчас приходится в который раз говорить о том, что ничего не изменилось”, - подчеркнул президент УЕФА.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша получили право стать хозяевами финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года 18 апреля 2007 г. Исполнительный комитет УЕФА 26 сентября 2008 г. принял окончательное решение о проведении Евро-2012 в этих двух государствах, хотя инспекторы УЕФА высказали критические замечания по поводу темпов подготовки инфраструктуры к чемпионату. Официальные источники УЕФА сообщили, что решение о проведении турнира в Украине и Польше является окончательным и сомнений относительно переноса Чемпионата в другие страны нет, хотя СМИ писали о возможности проведение Евро-2012 в других странах, например, в Германии.