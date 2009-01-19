Кубок Лиги чемпионов УЕФА совершит турне по Африке

Африканские любители футбола получат шанс воочию увидеть знаменитый кубок Лиги чемпионов УЕФА, который в ближайшее время отправится в турне по континенту, сообщает uefa.com.

Трофей самого престижного клубного турнира в Европе с 26 февраля по 19 апреля посетит Нигерию, Алжир, Египет и ЮАР. Сопровождать его будут известные футболисты, имеющие непосредственное отношение к более чем пятидесятилетней истории турнира.

"Мы рады привезти этот трофей в Африку вместе с компанией Heineken, дабы африканские любители футбола могли приобщиться к кубку, за который сражается так много их соотечественников. Трофи-тур с Heineken - это, в своем роде, возможность отблагодарить наших африканских болельщиков", - отметил маркетинговый директор УЕФА Филипп Ле Флош.

В прошлом сезоне трофи-тур Heineken прошел в бразильских городах Сан-Паулу и Рио-де-Жайнейро, столице Аргентины Буэнос-Айресе, чилийском Сантьяго и мексиканских Мехико и Монтеррее. Трофей увидели более чем 51,5 тыс. болельщиков, а 247 миллионов лицезрели его по телевидению.