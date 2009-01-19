Завтра во Львове начнут ложить фундамент стадиона к Евро-2012

Завтра, 20 января, во Львове будут отмечать второй этап строительства стадиона - начало закладывания фундамента. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, на строительной площадке состоится торжественное закладывание памятной символической капсулы, в середине которой будет письмо для будущих поколений.

Капсулу поместят в «опалубке», построенном для заливки фундамента. Работы по установлению фундамента стадиона начнутся 20 января и будут длиться, согласно графика, до конца мая этого года.

Как ранее сообщал УНИАН, первый этап возведения стадиона во Львове завершился строительством временной дороги вокруг стадиона для подъезда техники, съемом всего плодородного слоя почвы, который впоследствии используют для обустройства сквера возле стадиона, и выровняли участок.

Для строительства стадиона уже установили 2 башенных крана. После завершения их монтирования, на месте строительства планируют установить камеры для наблюдения за строительством стадиона в режиме он-лайн.